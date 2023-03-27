Историю строительства Великолукского льнокомбината рассказали в госархиве

Фото Великолукского комбината из госархива

Великолукский льнокомбинат был основан 65 лет назад. Об этом рассказали сотрудники Госархива Псковской области в Telegram-канале учреждения.

Проектирование льнокомбината началось в 1954 году. Уже в марте 1958 года в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР на южной окраине Великих Лук начались строительные работы.

Стройка проводилась подрядным способом, сначала работы велись стройуправлением треста «Великолукстрой», после чего — строительным управлением № 86 треста № 44.

С момента строительства до ввода в эксплуатацию льнокомбинат подчинялся Управлению текстильной промышленности. Однако с марта 1963 года учреждение стало подчиняться Управлению по переработке лубяных волокон Совета народного хозяйства Ленинградского экономического административного района.

Уже в январе 1966 года льнокомбинат стал подчиняться Главному управлению льняной и пенько-джутовой промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР. А его директором стал В. Качалов.

На предприятии трудились прядильщицы, ровничницы, мотальщицы, ткачи. В ассортименте продукции был чесаный лен, очес льняной, пряжа льняная, льняные суровые и жаккардовые ткани, техническая ткань – чефер.

За несколько последующих лет льнокомбинат еще несколько раз поменял форму собственности. В 1996 году предприятия стало закрытым акционерным обществом (ЗАО) «Великолукский льнокомбинат».

Однако, в июле 1997 года предприятие было признано несостоятельным и закрылось.