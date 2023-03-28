Директор псковского аэропорта рассказал, что будет с пассажирами рейса Сочи-Псков, приземлившегося в Пулково

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В Пскове не смог совершить посадку самолет Сочи–Псков. О причине вынужденной посадке в Пулково и дальнейшем передвижении пассажиров, «Комсомольской правде в Пскове» рассказал директор международного аэропорта им. Княгини Ольги Артем Тарасов.

«Рейс Сочи-Псков в 15:38 не смог совершить посадку в Пскове по погодным условиям. Люди будут добираться из Пулково тем же бортом. Обратный рейс не отменяется, но будет задержан», – отметил Артем Тарасов.

О том, сколько кружил самолет над Псковом, «Комсомолке» рассказали пассажиры рейса.