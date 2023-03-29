К концу недели в Псковскую область придёт потепление

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Последнее похолодание марта накрыло европейскую часть России из-за холодного фронта, однако в скором времени ожидается потепление. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

В западные регионы страны, в том числе и в Псковскую область, холодный фронт принес снегопады. Вслед за ним Европейскую Россию также будут накрывать арктические воздушные массы. При этом в течение недели ожидается понижение температуры, а местами возможно появление снежного покрова.

«Впрочем, долго снежный покров не пролежит. Арктическое вторжение будет кратковременным, и уже в пятницу днём холодный воздух начнёт лучше прогреваться. А к выходным в атмосфере над регионом вновь возобладают юго-западные потоки, и на территорию Европейской России устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы», — отметили в метеоцентре.