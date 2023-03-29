Главврач Псковской клинической больницы рассказала о спасении пассажира автобуса

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Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала подробнее о спасении пассажира самолёта Псков – Москва. Об этом сообщает ПАИ.

По словам медика, все случилось в московском аэропорту Внуково, в ночь с 26 на 27 марта, в автобусе, перевозившим пассажиров рейса Псков – Москва от самолета к терминалу.

Одному из пассажиров автобуса внезапно стало плохо и он потерял сознание. «Я не могла остаться в стороне и незамедлительно стала оказывать неотложную помощь, которая дала результат: мужчина пришёл в себя. Всё обошлось!», — рассказала Анастасия Повторейко.

По прибытию скорой медицинской помощи мужчина был передан бригаде. «Я убеждена, что профессия врача позволяет помочь человеку вне зависимости от времени и места, и это не подвиг, а долг», — отметила Анастасия Повторейко. Кроме того, главврач поблагодарила всех, кто помогал ей и не остался в стороне.