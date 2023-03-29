Пскович на съемках сериала «Король и шут» предложил добавить в сценарий слэм

Артур Мордовцев вместе с актером Константином Плотниковым

Псковичи, снявшиеся в сериале «Король и шут», поделились особенностями работы на съемках. Напомним, в начале марта в России начался показ биографическо-фэнтезийного сериала «Король и шут», в котором изложена история одноимённой хоррор-панк-группы.

В нескольких сериях снялись и псковичи: титулованные пловцы Марк и Артур Мордовцевы. «В самый пик популярности группы в 2000-2006 годах, я был совсем ребёнком. Но мои старшие братья уже активно слушали песни «КиШа» на кассетных плеерах и магнитофонах», — поделился Марк. Однако, со временем и он стал заслушиваться песнями «КиШа». Со школьных времен братья Марк и Артур вместе ходили на рок-концерты, которые неоднократно проводились в Пскове.

Артур Мордовцев на съемках снялся в нескольких эпизодах о концертах группы «Король и Шут» и в автограф-сессии в одном из старейших рок-магазинов в Санкт-Петербурге Castle Rock.

Кроме того, псковичу даже удалось добавить изменения в сценарий на съемках концерта «КиШа» 1999 года в третьей серии. Режиссер сериала Рустам Мосафир спросил у массовки, как фанаты ведут себя на концертах. «Я предложил добавить слэм [действие публики на музыкальных концертах, когда зрители толкаются и сталкиваются друг с другом — прим. ред.]. Но никто из съёмочной бригады не знал, что это такое, поэтому пришлось взять нескольких ребят из массовки и продемонстрировать», – рассказал Артур.

Режиссёр одобрил идею псковича и её добавили в сценарий. Подробнее об участии в съемочном процессе Марка и Артура Мордовцева читайте в материале АиФ-Псков.