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НовостиОбщество29 марта 2023 9:10

Из-за непогоды в Невельском районе без света остались почти 600 жителей

Источник:kp.ru
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Жители 43-х деревень в Невельском районе остались без электроснабжения из-за непогода. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём Telegram-канале.

«Сложившиеся погодные условия привели к ухудшению ситуации и в электроснабжении. В настоящее время 584 жителя в 43 населенных пунктах остаются без электричества», - поделился в сообщении глава района.

По словам Олега Майорова, шесть межпоселковых линий электропередачи в районе нуждаются в восстановлении. Для их ремонта дополнительно привлечены бригады из других районов. На данный момент девять бригад и девять единиц спецтехники работают над восстанавлением электроснабжения.