«Ужасная утрата»: стало известно, кем был убитый в Пскове таксист

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Страшная новость об убийстве таксиста на окраине Пскова стала самой шокирующей за последнюю неделю в Псковской области. «Комсомольской правде в Пскове» стало известно, кто стал жертвой 25-летнего псковича. В ночь с 26 на 27 марта за рулем автомобиля в той злополучной поездке был студент первого курса магистратуры ПсковГУ, проживавший в одном из студенческих общежитий города.

«Мы знаем его как хорошего человека и ответственного ученика, – прокомментировали в администрации учебного заведения Псковскому агентству информации. – Весь университет потрясен новостью о гибели. Ужасная утрата для семьи. Администрация вуза выражает сердечные соболезнования».

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Ранее «Комсомольская правда в Пскове» сообщала, что 27 марта на окраине областного центра был обнаружен молодой человек со смертельным огнестрельным ранением.

Согласно следствию, в ту ночь 25-летний пассажир такси поссорился с водителем и застрелил его. Как уже известно, он выбросил тело студента ПсковГУ на окраине, угнал машину такси и перевез ее на другой конец города. Там он сжег автомобиль. В настоящее время обвиняемый заключён под стражу на два месяца.