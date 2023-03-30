Процедуру получения лицензий завершил 21 модульный ФАП в Псковской области

21 ФАП получил лицензию в Псковской области
21 модульный ФАП в районах Псковской области получил лицензии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Модульные ФАПы будут фенкциониррвать в 270 населённых пунктах региона, квалифицированную медпомощь здесь смогут получить свыше 9 тысяч человек.
Отметим, что медучреждения возведены по нацпроекту «Здравоохранение». В пунктах предусмотрено оказание диагностической, лечебно-профилактической и неотложной помощи, кроме того здесь откроют продажи лекарств. В медпунктах установлено современное оборудование и компьютерная техника.
«Приём пациентов уже начался везде, кроме ФАПов в Струго-Красненском, Плюсском и Опочецком районах, там в ближайшие дни проведут интернет и закончат благоустройство. В начале апреля они начнут работу», - отметил глава региона.
Модульные ФАПы расположены в следующих населённых пунктах:
— Плюсский район: деревня Заполье, Андромер, Должицы, Игомель;
— Струго-Красненский район: деревня Новоселье;
— Великолукский район: деревня Шелково;
— Гдовский район: деревня Полна, Самолва;
— Опочецкий район: деревня Духново, Норкино, Аристово, Варыгино;
— Печорский район: деревня Лазарево;
— Порховский район: деревня Верхний Мост
— Дновский район: д. Искра;
— Псковский район: деревни Спасовщина, Щиглицы, Стремутка, Кирово, Ваулино
— Палкинский район: деревня Родовое.