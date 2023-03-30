Процедуру получения лицензий завершил 21 модульный ФАП в Псковской области

21 ФАП получил лицензию в Псковской области

21 модульный ФАП в районах Псковской области получил лицензии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Модульные ФАПы будут фенкциониррвать в 270 населённых пунктах региона, квалифицированную медпомощь здесь смогут получить свыше 9 тысяч человек.

Отметим, что медучреждения возведены по нацпроекту «Здравоохранение». В пунктах предусмотрено оказание диагностической, лечебно-профилактической и неотложной помощи, кроме того здесь откроют продажи лекарств. В медпунктах установлено современное оборудование и компьютерная техника.

«Приём пациентов уже начался везде, кроме ФАПов в Струго-Красненском, Плюсском и Опочецком районах, там в ближайшие дни проведут интернет и закончат благоустройство. В начале апреля они начнут работу», - отметил глава региона.

Модульные ФАПы расположены в следующих населённых пунктах:

— Плюсский район: деревня Заполье, Андромер, Должицы, Игомель;

— Струго-Красненский район: деревня Новоселье;

— Великолукский район: деревня Шелково;

— Гдовский район: деревня Полна, Самолва;

— Опочецкий район: деревня Духново, Норкино, Аристово, Варыгино;

— Печорский район: деревня Лазарево;

— Порховский район: деревня Верхний Мост

— Дновский район: д. Искра;

— Псковский район: деревни Спасовщина, Щиглицы, Стремутка, Кирово, Ваулино

— Палкинский район: деревня Родовое.