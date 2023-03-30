В Псковском кремле изменится режим работы с 3 апреля

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В Псковском кремле с 3 апреля изменится график работы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Теперь по понедельникам будут работать все музейные выставки и экспозиции, расположенные на территории объекта», — отметили в организации.

Однако сотрудники музея отметили, что в исключительных случаях экспозиционно-выставочные залы могут быть закрыты. Это может быть связано с техническими причинами или с проведением мероприятий. Однако, посетителей будут заблаговременно предупреждать о закрытии залов.