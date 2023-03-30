Базу отдыха почти за 17 млн продают в сосновом лесу под Псковом

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В Печорском районе Псковской области продают базу отдыха в сосновом бору. Гостиничный комплекс, 23,5 га в собственности и пляж на берегу Псковского озера планируют пристроить почти за 17 млн рублей. Такое объявление появилось на одном из популярных сервисов объявлений.

Готовый бизнес с уникальным объектом советского архитектурного наследия имеет полное благоустройство, пять гостевых коттеджей, трехэтажный гостиничный комплекс, отдельную столовую и два пляжа.

Продавец установил цену в 16,9 млн рублей, однако готов уступить и даже рассмотреть соинвестирование. Отметим, база отдыха не может найти своего владельца более 7 лет.