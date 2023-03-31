В рамках весеннего призыва на службу отправятся более 800 псковичей

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С 1 апреля по 15 июля в России, в частности и в Псковской области, стартует весенний призыв. Об этом сообщает ПАИ.

Военный комиссар региона Сергей Судаков на брифинге военного комиссарита рассказал, что на службу этой весной отправят более 800 достигших возраста 18 лет.

Военный комиссарит Псковской области провёл все необходимые расчеты, а военкомы уже готовы к выполнению задачи. «Наши призывники будут служить в основном в Западном военном округе, в новые регионы не планируется», – уточнил Сергей Судаков.

Он также отметил, что отсрочку могут получить молодые люди, которые проходят обучение и не подходят по состоянию здоровья. Также причиной отсрочки может стать вероисповедание.

Помимо этого, в 2023 году выдача повесток призывникам будет осуществляться в электронном виде.