Псковские синоптики рассказали о погоде в апреле

.

Специалисты рассказали, какая погода в апреле ожидается в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областного управления МЧС России.

Погодные условия в в апреле будут часто формироваться под влиянием циклонов и полей повышенного давления. В регионе дни сухой и солнечной погоды будут сменяться дождями.

Температурный фон в начале месяца будет близким к климатической норме или немного ниже её, а во второй половине апреля станет немного выше климатической нормы. Ожидается, что месячная сумма осадков составит 100-140 % от нормы.

Средняя температура будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов, иногда столбик термометра будет повышаться до +14 градусов. Ночью средняя температура месяца составит: -1…+4 градуса, однако в отдельные ночи может похолодать -6…-1 ниже нуля.

Опасных метеорологических явлений в регионе не ожидается. Однако, в отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 м/с.