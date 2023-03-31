Открытие фестиваля русской музыки пройдёт в Пскове 1 апреля

Завтра, 1 апреля, в Пскове пройдёт открытие главного музыкального события весны: 49-го фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Посетителей ждут премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции при участии известных музыкальных коллективов и артистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Псковской области.

Этой весной многие концерты и спектакли будут посвящены Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину. Кроме того, для гостей фестиваля прозвучат музыкальные произведения Чайковского, Римского-Корсакова и Мусоргского.

Мероприятие будет длится до 9 апреля включительно. Его участниками станут музыкальные коллективы и солисты Мариинского театра, Академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, Санкт-Петербургского театра балета имени П. И. Чайковского, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и ансамбль русской музыки «Псков».

На открытии фестиваля псковичам покажут оперу «Алеко» по поэме А. С. Пушкина «Цыганы» в постановке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Билеты можно будет приобрести в кассе или на сайте БКЗ псковской филармонии.