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НовостиОбщество2 апреля 2023 9:50

Отправиться в путешествие в вагонах-купе смогут дети из Пскова

Источник:kp.ru
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Жители Пскова с детьми смогут посетить вагоны-купе, созданные специально для малышей. Всего в России появится более 300 дополнительных детских вагонов, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в правительстве Псковской области.

Семьи с детьми, отправляющиеся в путешествие на поезде, смогут провести в дороге в купе с яркой, космической или рыцарской тематикой. На столах в детском купе появится шахматная доска.

Идея создания детских вагонов-купе принадлежит проекту «Большая перемена». Создать комфорт для детей придумали, когда нужно было отвозить детей отдыхать на Дальний Восток.