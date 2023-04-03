Псковичи собрали гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения жителей Сирии

Псковичи собрали гумпомощь пострадавшим от землетрясения сирийцам

Из Псковской области укомплектовали и отправлили гуманитарную помощь для жителей Сирии, которые пострадали от землетрясения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По словам руководителя Ресурсного центра добровольчества Алеси Михачёвой, глава региона Михаил Ведерников одним из первых поучаствовал в сборе гуманитарной помощи. Также в акции приняли участие неравнодушные жители области, псковичи приносили одежду, обувь, продукты, медикаменты.

Отметим, что гуманитарную помощь собирают на базе центра добровольчества, а вопросами логистики занялись специалисты МЧС.