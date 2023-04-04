В Пскове прошли мастер-классы от педагогов Московской консерватории

Фото пресс-службы Псковского колледжа искусств

Мастер-классы и открытые уроки от педагогов Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского прошли в Псковском областном колледже искусств и ДМШ имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в колледже искусств Пскова.

Творческие мастер-классы от столичных преподавателей музыки прошли по специальностям «Академический вокал», «Хоровое дирижирование», «Фортепиано», также прошла открытая лекция по сольфеджио и открытый урок по слушанию музыки. Преподаватели отметили заинтересованность юных музыкантов, их увлеченность творчеством и трепетное отношение к профессии их наставников.

Вечером состоялся концерт, где педагоги и студенты Московской консерватории показали слушателям мастерство концертного исполнения. Для гостей прозвучали баллада для фортепиано номер один Иоганнеса Брамса, «Кордова» для виолончели соло Исаака Альбениса, Соната номер два для скрипки и фортепиано Эдварда Грига, романс «Любовь останется», Петра Чайковского «День ли царит» и Биксио Parlami d’amore. Кроме того, в честь юбилейного дня рождения Сергея Рахманинова музыканты исполнили Прелюдию для фортепиано соль-мажор.

Кроме того, был организован благотворительный концерт-сказка «Музыкальные приключения Лесовичка» программы «Консерватория - детям» в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. Ребят познакомили с секретами музыкального языка, рассказали о зарождении нотной грамоты и деятельности крупнейшего теоретика музыки Гвидо д’Ареццо. Для подопечных центра прозвучали произведения Баха, Моцарта, Шумана, Брамса, Массне, Чайковского, Мусоргского, Прокофьева. Помимо этого, юные слушатели и сами поучаствовали в программе концерта, отвечая на сложные музыкальные вопросы ведущей и автора программы.

Отметим, что мероприятия проводились при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта в рамках Музыкально-образовательной программы «Молодые звёзды Московской консерватории».