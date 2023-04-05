Псковские лагеря планируют принять более 15 тысяч детей

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Более 15 тысяч юных псковичей планируют отдыхать летом в лагерях Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

На встрече состоялось обсуждение подготовки детских оздоровительных лагерей к работе, мер по обеспечению безопасности, по организации медицинского обслуживания, наполнение досуговой и воспитательной программ и другие рабочие вопросы.

За время летнего сезона в Псковской области планируется, что в лагерях отдохнуть более 15 тысяч детей. Директор регионального Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова уточнила, что в регионе к работе готовятся 173 оздоровительных лагеря, в частности 12 — загородные, один палаточный и 157 — с дневным пребыванием.

Добавим, что на организацию отдыха и оздоровления из бюджета региона в 2023 году выделено около 80 миллионов рублей. Планируется, что сезон начнётся уже в конце мая.

Для подготовки загородных учреждений отдыха проводится ремонт спальных корпусов, столовых, систем водоснабжения, электроснабжения. Кроме того, идет замена технологического и холодильного оборудования, обновление пожарной сигнализации. Также в лагере ведется набор педагогических кадров и обслуживающего персонала. Всего для работы с отдыхающими привлекут более 3,3 тысячи человек.

На встрече также уделили вопрос рекомендациям по организации досуга и построению воспитательной работы, направленной на развитие творческих способностей ребят, дополнительных навыков и умений. В 2023 году в Псковской области будут проведены профильные смены «Движение первых» и «Я — юнармеец!», кроме того, состоятся традиционные спортивные, экологические, реабилитационные заезды.

С начала марта в Псковской области начался приём заявок на получение путевок в детские оздоровительные лагеря. На заседании уточнили, что некоторые дети смогут получить льготные путевки. В частности — дети участников СВО, дети с особенностями развития и ОВЗ, ребята, оставшиеся без попечения родителей.