Участник спецоперации из Пыталово получил медаль «За отвагу»

Житель Пыталово получил медаль «За отвагу»

Жителю Пыталово вручили медаль « За отвагу». Об этом осообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

«Государственную награду участнику СВО, жителю нашего города, вручил военный комиссар Островского, Палкинского и Пыталовского районов, Алексей Долженко», — отметила глава муниципалитета.

По словам Веры Кондратьевой, торжественная церемония вручения состоялась во время работы призывной комиссии. На ней присутствовали отец молодого человека и почти тридцать юношей из Пыталовского района.