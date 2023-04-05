Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 8:26

Участник спецоперации из Пыталово получил медаль «За отвагу»

Источник:kp.ru
Житель Пыталово получил медаль «За отвагу»

Житель Пыталово получил медаль «За отвагу»

Жителю Пыталово вручили медаль « За отвагу». Об этом осообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

«Государственную награду участнику СВО, жителю нашего города, вручил военный комиссар Островского, Палкинского и Пыталовского районов, Алексей Долженко», — отметила глава муниципалитета.

По словам Веры Кондратьевой, торжественная церемония вручения состоялась во время работы призывной комиссии. На ней присутствовали отец молодого человека и почти тридцать юношей из Пыталовского района.