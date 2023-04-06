Поисковики поднимут фрагменты самолёта Пе-2 из болота в Невельском районе

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В Невельском районе с 7 по 10 апреля пройдут поисковые работы, в ходе которых планируется поднять фрагменты самолета Пе-2 из болота. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в поисковом объединении «След Пантеры».

Самолет во время воздушного боя 18 января 1943 года был подбит, в результате чего упал прямо в болото недалеко от деревни Сеньково, немного южнее озера Большой Иван.

Поисковые работы будут проводиться ПО ВППОО «След Пантеры» и поисковым отрядом «Гвоздика». Подъем фрагментов самолета стал возможным благодаря гранту Росмолодежи «Нам доверена память».

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