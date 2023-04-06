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НовостиОбщество6 апреля 2023 9:37

В Великолукском районе огородили подтопленный участок дороги

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Великского Района Алексея Кузьмина

Фото из Telegram-канала главы Великского Района Алексея Кузьмина

Знаки ограничения скорости и сигнальную ленту установили дорожные рабочие для ограждения опасного участка дороги в Великолукском районе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Алексей Кузьмин.

Подтопления произошло на участке дороги Купуй – Колюбаки – Пашниково. Совместно с представителем ГБУ Псковской области «Псковавтодор» глава района проинспектировал региональную дорогу.

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«По сообщениям жителей, на двух участках дороги из-за вышедших из берегов озер образовались небольшие подтопления», – объяснил Алексей Кузьмин и добавил, что необходимости в закрытии дороги полностью на пока нет.