В Великолукском районе огородили подтопленный участок дороги

Фото из Telegram-канала главы Великского Района Алексея Кузьмина

Знаки ограничения скорости и сигнальную ленту установили дорожные рабочие для ограждения опасного участка дороги в Великолукском районе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Алексей Кузьмин.

Подтопления произошло на участке дороги Купуй – Колюбаки – Пашниково. Совместно с представителем ГБУ Псковской области «Псковавтодор» глава района проинспектировал региональную дорогу.

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«По сообщениям жителей, на двух участках дороги из-за вышедших из берегов озер образовались небольшие подтопления», – объяснил Алексей Кузьмин и добавил, что необходимости в закрытии дороги полностью на пока нет.