55 псковичей отправятся на службу в Росгвардию во время весеннего призыва

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55 юношей из Псковской области во время весеннего призыва направят на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Перед отправлением псковичи пройдут тщательный отбор, который будет включать не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных. Молодым людям для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.

В военкоматах Псковской области юношам выдадут полевую форму. Такой вариант обмундирования является усовершенствованным по составу ткани и дизайну, он разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Псковичи отправятся выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.