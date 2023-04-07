В Псковской области начали подготовку к началу дорожного сезона

.

В Псковской области начались работы по подготовке к старту дорожной кампании, который запланирован на конец апреля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Подготовка материально-технической базы для проведения работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» стартовала еще в зимний период. На данный момент специалисты закупают щебень, песок и битум. Отметим, что материалы, используемые в ремонте дорог, проходят входной контроль качества в специальной лаборатории.

В комитете отметили, что дорожные организации в полной мере обеспечены дорожно-строительной техникой, оборудованием, транспортными средствами и горюче-смазочными материалами.

Перед началом сезона в Псковской области идёт подготовка запуска асфальтобетонных заводов. В частности обновлено оборудование на нескольких заводах ГБУ ПО «Псковавтодор». Предприятия изготавливают асфальтобетон, который соответствует современным стандартам качества и ГОСТ. Кроме того, многие подрядчики имеют свои асфальтобетонные заводы, которые проходят подготовку к эксплуатации.

В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области планируют привести в порядок свыше 169 километров автомобильных дорог общего пользования. В частности около 150 километров на трассах регионального значения и более 19 километров автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения.