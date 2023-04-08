В Пскове снимут эпизод фильма «Двенадцать Кремлей России»

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В Пскове пройдут съемки эпизода документального фильма «Двенадцать Кремлей России», сообщает группа «Астрахань Live» в соцсети «ВКонтакте».

Съемками познавательного цикла из 12 эпизодов займутся телекомпании «Звезда» и «МИРмедиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«В этих эпизодах режиссер, актер и телеведущий Олег Масленников-Войтов ознакомит зрителей с историей кремлей Москвы, Пскова, Казани, Нижнего Новгорода, Тулы, Московской области, Ростова, Тобольска, Великого Новгорода, Астрахани», – сообщает источник.

Накануне съемки начались в Астрахани. Премьера первой серии состоится в августе на федеральном телеканале.