До +18 градусов разогреется воздух в Пскове 10 апреля

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В Псковской области 10 апреля распогодится, весеннее тепло принесет +18 градусов, однако местами ожидаются осадки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ночь на понедельник пройдет без существенных осадков, но уже днём синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ветер будет дуть с восточных направлений с силой от 5 до 10 метров в секунду.

По прогнозу, температура воздуха ночью опустится до -1…+4 градусов. Днём ожидается летняя жара: +13…+18 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.