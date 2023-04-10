Подрядчик устранит дефект на круговом перекрестке в Великих Луках

Провал на круговом перекрестке в Великих Луках устранит подрядчик

В соцсетях великолучане активно обсуждают образовавшийся провал асфальта на круговом перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Об этом сообщает портал «Luki-News».

Провал, похожий на воронку образовался в месте проседания грунта. В Администрация города отметили, что для обеспечения безопасности движения автомобилей на поврежденном участке дороги в скором времени установят ограждения.

Сегодня, 10 апреля, будет проведено комиссионное обследование повреждённого участка с участием представителей заказчика, подрядчика и муниципальных предприятий «Водоканал» и «Тепловые сети» по определению причин проседания грунта.

Кроме того, будет решен вопрос по устранению недостатков, а также составлен акт и предписание в адрес подрядчика с требованием устранить повреждение участка дороги. Подрядная организация должна восстановить асфальтовое покрытие за счёт собственных средств в кратчайшие сроки.