О возвращении холодов в Псковскую область заявили синоптики

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Синоптики псковского Гидрометцентра сообщили «Комсомольской правде в Пскове» о скором возвращении холодов в Псковскую область.

До 16 апреля ожидается теплая погода: +14...+18 градусов, ночью – в пределах от 0 до +5 градусов. Похолодание начнется с 16 апреля.

«С 16 апреля ожидается небольшое понижение температуры: от -1...4 градусов – заморозки. И дневная температура – от +9 до +14 градусов. Но интенсивных осадков до 23 апреля не предполагается. Лишь небольшие кратковременные дожди пройдут с 23 по 25 апреля», – объясняют синоптики «КП-Псков».

Несмотря на возвращения заморозков, специалисты отмечают, что апрель по синоптических данным складывается теплым.