Строительство декораций для съёмок фильма «Блиндаж» начались в Псковской области

Фото: КП-Псков

В Гдовском районе в близи поселка Ямм, неподалёку от озёр Ужинское и Долгое началось строительство декораций к съемкам масштабного хронофантастического проекта «Блиндаж». Об этом стало известно «Комсомольской правде в Пскове» из собственных источников.

КП-Псков

В настоящее время в лесу нет съёмочных групп, над декорациями трудятся рабочие. Они возводят блиндажи и роют траншеи выше человеческого роста.

Фото: КП-Псков

Место для съемки фильма выбрано с историей – места близ поселка Ямм носят название боевой и партизанской славы, земля до сих пор помнит тяжелое время Великой Отечественной войны. В лесу неподалёку от сегодняшних декораций на поверхности земли виднеются настоящие траншеи и бывшие блиндажи.

Фото: КП-Псков

Отметим, кадры для будущего фильма будут сняты в непроходимой местности, поэтому для проезда съемочной группы будет создаваться специальная переправа.

Напомним, ранее для съёмок в фильме «Блиндаж» был объявлен кастинг среди мужчин Псковской области.