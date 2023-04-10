Великолучан предупредили об отключениях электроэнергии с 10 по 14 апреля

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С 10 до 14 апреля в Великих Луках и районе пройдут ремонтные работы, в связи с чем планируется отключение электроэнергии у потребителей. Об этом сообщает Администрация Великих Лук.

Великолучанам представили график отключения электроснабжения:

— 10 апреля с 09.00 до 17.00 (улица Литвиниховская, улица Жукова дом 24, 26к1, улица Ставского дом 33, 35, улица Речная дом 2-29, дом Першино);

— 11 апреля с 09.00 до 17.00 (улица Фурманова дом 11-37, пр-д Боровой, улица 8-е Марта дом 1-22, деревня Волчки, деревня Ильино, деревня Пирогово);

— 12 апреля с 09.00 до 17.00 (улица Дубовая, улица Каштановая, улица Гвардейская 17, 44, 46, 48, 50, 52, пр-д Гражданский дом 1-9, улица Гоголя 7, 9, 11, 13, улица Золотковская дом 1-50, улица Горицкая 17, 17а, деревня Переслегино, деревня Пирогово);

— 13 апреля с 09.00 до 17.00 (улица Победы дом 1-35, улица Партизанская дом 3-11, пр. Гранатный, улица Тимирязева дом 35-46);

— 14 апреля с 09.00 до 17.00 (ул. Гражданская дом 2-34, улица Куньинская дом 1-23, улица Саперная, туп. Куньинский, улица Гвардейская дом 30-40, улица Шевченко дом 42-48, переулок Шевченко дом 3-29, туп. Киевский, улица Киевская 18-42, улица Мирная 13-50, деревня Переслегино, деревня Букрово).