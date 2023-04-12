До +20 градусов прогнозируется в Пскове 12 апреля

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Сегодня, 12 апреля, в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть восточных направлений умеренный. Средняя температура днем поднимется до +15...+20 градусов, ночью также ожидаются плюсовые температуры: +1... +6 градусов.

В Пскове столбик термометра достигнет отметки в +18... +20 градусов, ночью ожидается до +4...+6 градусов. В Великих Луках температура днем будет колебаться от +17 до +19 градусов, ночью — до +2... +4 градусов.