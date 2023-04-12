Псковская актриса Юлия Пересильд напишет книгу о съемках фильма в космосе

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Уроженка Пскова актриса Юлия Пересильд планирует написать книгу о съемках в космической драме «Вызов». Об этом сообщает ПАИ.

Книга будет посвящена подготовке к полету на Международную космическую станцию (МКС), где проходила часть съемок, она будет называться «Это космос, детка».

«Мне очень хотелось попасть на медкомиссию, хотя не была уверена, что здоровье позволит. <...> На этом этапе предвзятость исключалась, каждый из полусотни специалистов-медиков давал свое заключение. А дальше пошел профессиональный кастинг. <...> Та же Галя Каирова [выпускница летного училища, одна из кандидаток на роль в фильме. - Прим. ред.] прекрасна, но у нее нет актерских навыков. В этом отношении схватка получилась неравной. Если бы до финала добралась какая-нибудь моя популярная коллега, боюсь, меня не было бы в проекте. Пишу об этом в книге "Это космос, детка"», — поделилась актриса.

По ее словам, в названии книги нашла отражение фраза космонавта Олега Новицкого во время съемок на борту МКС. «Олег произнес эти слова, когда станция вдруг начала переворачиваться, и мы с Климом Шипенко, режиссером фильма, немножечко, как бы поточнее выразиться, струхнули. Тут Новицкий и обратился ко мне: "Все нормально. Это космос, детка!"» — подчеркнула актриса.

Юлия Пересильд отметила, что о предстоящих съемках фильма услышала в ноябре 2020 года в новостях по телевизору. В качестве видеопробы необходимо было прочитать на камеру письмо Татьяны Лариной из «Евгения Онегина».

Юлия Пересильд также отметила, что до съемок не была знакома с режиссёром кинокартины Климом Шипенко, который также отправился в космос.«Впервые встретились 12 мая 2021 года на кастинге, а пока я проходила врачебно-медицинский отбор», - поделилась Пересильд.

Отметим, что фильм «Вызов» стал первой хужожественной кинокартиной, которая снималась в космосе. Съёмки велись на борту МКС в 400 километров от Земли. Премьера кинокартины пройдёт сегодня в Москве. В прокат фильм выйдет уже 20 апреля. Кроме того, кинокартины покажут на фестивале «Циолковский» в Калуге 16 апреля.