Псковский губернатор рассказал об открытии самого большого в регионе скейт-парка

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В Пскове на улице Леона Поземского прошло открытие самого большого в области скейт-парка. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Проект был построен по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Его общая площадь составила свыше 11 тысяч квадратных метров.

Парк разделён на несколько зон. Так, для активных занятий организованы территория для катания и выполнения трюков, площадки для воркаута и уличного баскетбола, кроме того, есть и зоны отдыха с беседками и скамейками.

«Особое внимание уделили безопасности. Обустроено деревянное покрытие на горках и трамплинах, нет лишних конструкций около трюковых фигур, территория оборудована комплексом видеонаблюдения», — рассказал глава региона в сообщении.

Михаил Ведерников пообщался с любителями активного отдыха, которые уже опробовали новое оборудование. Они оказались довольны новым скейт-парком и с удовольствием приезжают сюда провести время.