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НовостиОбщество14 апреля 2023 5:07

В Пскове будет проведена обработка парков и скверов от клещей

Источник:kp.ru
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На следующей неделе в Пскове планируют начать обработку парков и скверов города от клещей. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

В общей сложности планируется обработать 113 га городский территорий. В ходе работ будут уничтожены уже проснувшиеся клещи, а их дальнейшее распространение будет предупреждено с помощью специальных акарицидных препаратов. Специалисты будут опрыскивать самые посещаемые места отдыха.

«Главное, чтобы погода не подвела. По правилам не должно быть осадков за три дня до и три дня после обработки», — отметил Борис Елкин.

Напомним, что с начала апреля в регионе зафиксировали 22 случая укуса клещей.