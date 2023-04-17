Вопрос для знатоков клуба «Что? Где? Когда?» принёс псковичке 100 тысяч рублей

Псковичка получила 100 тысяч рублей за вопрос знатокам

Жительница Пскова Диана Репкова получила 100 тысяч рублей за свой вопрос знатокам клуба «Что? Где? Когда?». Об этом сообщает «АиФ-Псков».

Программа появилась в эфире накануне вечером, 16 апреля, на Первом канале. Псковичка поинтересовалась у знатоков, что Корней Чуковский в своей автобиографической повести «Серебряный век» называл почтовыми ящиками. Через эти самые ящики гимназисты обычно передавали друг другу послания.

Записки от учащихся из разных гимназий доставляли преподаватели, которые даже не знали об этом. Правильный ответ содержался в чёрном ящике. Знатоки ответили на вопрос, воспользовавшись подсказкой клуба, что принесло Диане Репковой 100 тысяч рублей. В чёрном ящике находились калоши.