В Псковской областной больнице появится колл-центр

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В течение трех недель в Псковской областной больнице откроется колл-центр. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» сообщил главврач медучреждения Евгений Панфёров.

По словам медработника, колл-центр необходим для взаимодействия с пациентами и их родственниками. Ранее главврач уточнил, что такое нововведение поможет врачам и медсестрам получить «больше возможностей заниматься своей профессиональной деятельностью».

Кроме того Евгений Панфёров рассказал, что в медучреждении изменили рацион питания пациентов. «Мы поменяли меню, постарались его сделать вкусным. Анкетируем пациентов, отмечая, что блюда им стали нравиться больше», — рассказал главврач.