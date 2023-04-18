Конец апреля принесет аномальную жару в Псковскую область

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Псковская область в конце апреля попадет под действие антициклона, который принесет высокое давление и аномальную жару. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском Гидрометцентре.

«19 по 25 апреля мы будем находиться в зоне высокого давления. Это влияние восточной переферии антициклона с центром на Скандинавии. Поэтому будет отмечаться сухая погода преимущественно без осадков», – отмечают специалисты.

По данным Гидрометцентра, ночные температуры будут держаться около 0...+5, днём будет тепло – +14...+19. В целом апрель покажет температуру выше климатической нормы на 4-6 градусов.

«С 25 апреля ожидается влияние фронта кратковременных дождей. Ночные и дневные температуры поднимутся на пару градусов. В отдельные дни придет жара, столбик термометра покажет +20 градусов», – заключили синоптики.