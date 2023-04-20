В Псковской области впервые состоялись учения по кибербезопаности

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Межведомственные киберучения по предупреждению, реагированию и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ состоялись в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В мероприятиях приняли участие государственные и муниципальные служащие (управленцы и технические специалисты в сфере информационной безопасности). В частности участниками учений стали сотрудники правительства Псковской области, регионального комитета по здравоохранению, администрации Пскова, Медицинского информационно-аналитического центра, Центра информационных систем Псковской области и МФЦ.

Площадкой для киберучений стала инфраструктура виртуального предприятия, имеющая сходство с реальной организацией.

Участники были поделены на группу мониторинга и группу реагирования. Группа мониторинга использовала специализированные средства обнаружения вторжений и оттачивала навыки по анализу сетевого трафика. Её участникам необходимо было обнаружить следы взлома условным хакером, провести анализ событий информационной безопасности, а также сформировать инциденты и передать информацию группе реагирования.

Группа реагирования, используя знания об инфраструктуре виртуального предприятия и полученную информацию устраняла уязвимые места в инфраструктуре виртуального предприятия.

Результатом совместной работы стали проверка готовности и повышение практических навыков специалистов, которые работают в сфере технической защиты информации.

Организаторы отметили, что такое мероприятие в регионе состоится впервые и имеет особую значимость в сфере региональной кибербезопаности. Кроме того, учения проходят в условиях, приближенных к реальным, что даёт возможность проверить и повысить уровень компетенции специалистов в области цифровой безопасности, работающих в социальнозначимых отраслях.

«Предмет киберучений – это то, с чем участники регулярно сталкиваются в своей профессиональной деятельности. Рассчитываю, что мероприятия такого формата будут проводиться ежегодно с привлечением все более широкой аудитории участников. В условиях появления новых потенциальных уязвимостей и роста деструктивной активности киберзлоумышленников это принципиально важно для нас…» — рассказал замначальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области, начальник отдела защиты информации Эдуард Смирнов.

Учения организованы при поддержке управления цифрового развития и связи правительства Псковской области и Центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности ООО «Инфолайн» в соответствии с поручением зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.