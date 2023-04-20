Псковский губернатор побывал в расположении бригады спецназа в зоне спецоперации

Скриншот видео из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова в

Минувшей ночью губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал в расположении бригады спецназа и мотострелкового полка, где служит большое количество псковичей. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам главы региона бойцам было доставлено несколько фур с грузом, среди которого находились противодроновые ружья, коптеры, элементы тактического снаряжения, стройматериалы, адресные посылки и многое другое.

Михаил Ведерников лично осмотрел, как обустроен быт бойцов, какие условия созданы для оказания медпомощи, как оборудованы позиции. Кроме того глава региона пообщался с командирами и бойцами.

«Приятно было услышать от командования, что псковские ребята достойно стоят на защите нашей страны. Со своей стороны, продолжим оказывать всю необходимую помощь и поддержку. Новые заявки уже приняты в работу», — заключил Михаил Ведерников.