В Пыталово установили мемориальную доску герою спецоперации Андрею Михайлову

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Митинг, посвященный открытию мемориальной доски в память об Андрее Михайлове, который погиб в ходе спецоперации на Украине, прошел в Пыталово. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

На мероприятии присутствовали мать героя Надежда Михайлова, а также глава Пыталовского района Вера Кондратьева, представитель военного комиссариата Александр Александров, представитель ПУ ФСБ России по Псковской области отдела города Пыталово Олеся Зубова.

Мемориальная доска была торжественно открыта главой Пыталовского района и студенткой колледжа, племянницей погибшего Андрея Михайлова. Затем собравшиеся возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.

Родственники не случайно выбрали дату 20 апреля, так как в этот день у Андрея Михайлова день рождения. Герою могло бы исполниться 30 лет. Во время митинга к собравшимся обратилась сестра погибшего героя, она поблагодарила их за то, что они помнят о герое.