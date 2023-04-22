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НовостиОбщество22 апреля 2023 19:23

Место заместителя руководителя аппарата правительства Псковской области занял Андрей Вьюнов

Источник:kp.ru
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил нового заместителя руководителя аппарата правительства Псковской области. Место руководителя управления специальных программ получил Андрей Вьюнов, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор определил отдельное внимание тому, что Андрей Вьюнов не раз доказывал свой профессионализм и ответственность делом.

«Он курирует непростое направление, оставаясь при этом открытым и внимательным к людям. Это дорогого стоит. Желаю успехов!» — написал Михаил Ведерников.