Спектакль псковского драмтеатра «Морфий» стал лауреатом премии «Золотая маска»

Фото: Telegram-канал Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина

Спектакль псковского академического театра драмы им. А. С Пушкина «Морфий» стал лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам». Награду получили членов творческой команда спектакля Антон Фёдоров и Александр Стройло, сообщается в Telegram-канале драмтеатра.

Церемония награждения проходит в эти минуты на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Псковский театр драмы уже в третий раз становится номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска».