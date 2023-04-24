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НовостиОбщество24 апреля 2023 4:11

В Невельском районе состоялось открытие «Вахты Памяти – 2023»

Источник:kp.ru
«Вахта памяти» началась в Невельском районе

«Вахта памяти» началась в Невельском районе

«Вахта Памяти – 2023» началась в деревне Бегуново Невельского района в минувшее воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».

В торжественном открытии поучаствовали поисковики, представители волонтёрских и общественных организаций. Глава Невельского района Олег Майоров, представитель сводного поискового отряда Пермского края Алексей Котельников и руководитель поискового отряда «Патриот 60» Кирилл Шляц выступили перед присутствующими с приветственным словом.

На данный момент поисковики уже проводят работы. Участники мероприятия уверены, что, как и в прошлом году, они смогут не только найти бойцов, но и узнать имена погибших героев.

Напомним, целью «Вахты Памяти» является проведение экспедиций для выявления неизвестных воинских захоронений и непогребённых останков военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.