Астрономический фестиваль «Небо зовёт!» пройдёт в Пскове в конце апреля

Фото: Пётр Митрофанов

Астрономический фестиваль «Небо зовёт!» планируют организовать на берегу Псковы, около Кузнецкого моста, 29 апреля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы встречи из Псковского планетария и Центра «Юный техник» в Пскове.

Начало астрономического праздника состоится в 14:00, а вот завершится фестиваль около 1:00.

«Фестиваль состоится при хорошей погоде! Если будут тучи/дождь, то придётся всё переносить на другую дату. Будем смотреть прогноз за 1-2 дня до и очень надеяться. Как всегда на подобных наших мероприятиях, вас ждут интересные лекции о космосе, выставка астрофоток, посмотрелки в телескопы, различная движуха для детей и взрослых и, само собой, в конце фестиваля будет огненное шоу», — пояснили организаторы.

Кроме того, они отметили, что учли пожелания псковичей провести шоу чуть раньше, чтобы зрители могли успеть на последние автобусы.

Мероприятие проводится в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется благодаря гранту, предоставленному Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.