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НовостиОбщество26 апреля 2023 10:03

Псковский военнослужащий отправится в колонию за уклонение от службы

Источник:kp.ru
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Четыре года колонии получил псковский военнослужащий за самовольное покидание части. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Пскович, ранее приговоренный к лишению свободы условно за совершение преступления против военной службы, во время мобилизации два раза не появлялся на службе вовремя. Как оказалось, уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств у военнослужащего не было, однако каждый раз он отсутствовал на службе свыше 10 суток.

Суд вынужден был заменить условное осуждение наказанием в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.