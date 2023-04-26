Ограничение на посещение лесов ввели в Великолукском и Куньинском районах

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В Великолукском и Куньинском районах ввели ограничение на посещение лесов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Постановлением администрации Куньинского района от 24 апреля введен особый противопожарный режим, в частности вводится органичение на посещение гражданами лесов. Такие же ограничения ввели и на территории Великолукского района.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия режима действует повышенная административная ответственность. Сумма штрафа для граждан составит от 40 до 50 тысяч рублей.

Отметим, что в 2023 году на территории этих районов уже произошло четыре лесных пожара. Специалисты отметили, что площадь, пройденная огнем, составила 2,65 га.