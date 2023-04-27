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НовостиОбщество27 апреля 2023 6:17

Большой субботник пройдёт в Пскове 28 апреля

Источник:kp.ru
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28 апреля по идее губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоится большой субботник, в котором могут поучаствовать все желающие. Об этом сообщает глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Начнётся общественная уборка территории в 16:00 у лыжной базы «Сосенка» по улице Яна Райниса, дом 57а. Борис Елкин отметил, что участников субботника ждет необходимый инвентарь для уборки и горячий чай.

Кроме того, к месту проведения уборки псковичей будут централизованно привозить. Борис Елкин отметил, что отправление автобусов состоится от остановки у Центра семьи (площадь Ленина, дом 1) с 15:00 до 15:15.

«Берите с собой семью, друзей и хорошее настроение! Для детей подготовлена развлекательная программа», — рассказал Борис Елкин и напомнил, что для участия псковичам необходимо зарегистрироваться.