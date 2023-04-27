72-летнюю жительницу Печор спасли сотрудники ГИБДД во время пожара

.

72-летнюю пенсионерку из горящего дома спасли инспекторы отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД Сергей Малинин и Александр Дементьев. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Пожар случился на улице Рижской в Печорах. Полицейские в это время патрулировали район и заметили сильное задымление в частном четырёхквартирном доме.

Они ограничили подъезд к дому автомобилем, включили проблесковые маячки, сирену и вызвали экстренные службы. Затем Сергей Малинин и Александр Дементьев отравились спасать жильцов. Открыв дверь, они заметили в задымлённом коридоре растерявшуюся пожилую женщину, она плохо ориентировалась в пространстве.

Полицейские вывели женщину на улицу и передали ее сотрудникам прибывшей скорой помощи. Позже выяснилось, что 72-летняя пенсионерка перенесла инсульт, поэтому самостоятельно выбраться из дома она бы не смогла. На данный момент её жизни и здоровью ничего не угрожает.

После спасения женщины, сотрудники полиции вновь направились в горящее здание, определили, где очаг возгорания, но зайти внутрь не смогли из-за задымления.

Полицейские передали всю имеющуюся информацию пожарным, которые незамедлительно приступили к тушению пламени. Однако, жильца, в квартире которого случилось возгорание, спасти не удалось.