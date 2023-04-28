Пороховые погреба Псковского кремля закончат реставрировать к июлю

Фото из Telegram-канала АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г Пскове и в Псковской области»

Уже в июле этого года планируется окончить реставрацию Пороховых погребов в Псковском кремле. Об этом сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Реставрационные работы ведутся полным ходом. В подклетах проведена замена поражённого грибком камня, а также завершены штукатурные работы. На данный момент специалисты начали подводить коммуникации.

В ходе реализации инженерных проектов культурный объект будет иметь современное централизованное отопление от собственной котельной и новое подключение к электросетям.

Напомним, Псковский кром является историко-архитектурным центром Пскова. Памятник культуры построен ещё в конце XI – начало XII в. Под контролем АНО «Возрождение» на данный момент находится несколько объектов Псковского кремля: Троицкий собор постройки, колокольня, Пороховые погреба, дом причта.