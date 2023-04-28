В Псковской гордуме утвердили план благоустройства и озеленения города на текущий год

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План благоустройства и озеленения Пскова, представленный на 10-й сессии Псковской гордумы управлением городского хозяйства, утвердили депутаты. Об этом сообщает передает ПАИ.

В частности, в документе прописан график капремонта псковских дорог и тротуаров в 2023 году. Кроме того, в нем отмечен и график высадки цветов на городских клумбах, а также уборки аварийных деревьев и благоустройства дворовых территорий МКД. Отметим, что территории дворов будут приведеы в порядок в рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"».

Помимо этого, в документе намечен и график реконструкции площадей и благоустройства парков. В частности, в парке у реки Милевки появится новая детская и спортивная площадки, площадка для кормления уток. Для комфорта псковичей будут заасфальтированы пешеходные дорожки и установлены малые архитектурные формы. Закончить работы планируется до 31 августа этого года.

В планах также обустроить детскую площадку между домами № 23а и № 21 на Октябрьском проспекте, № 23 на улице Металлистов, № 8 на улице Гражданской — до 15 июня текущего года.

На общественной территории рядом с улицей Отрадной, на берегу реки Великой, появится детская площадка, воркаут-комплекс и малые архитектурные формы. Окончить работы планируют до 30 июня.

До 20 июня планируется установить детскую площадку у дома № 15 на улице Госпитальной. А до 31 мая детские площадки установят в Финском и Детском парках.