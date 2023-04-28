Демонтированием самовольных конструкций займётся служба благоустройства Пскова

.

Внешний облик города должен улучшиться, благодаря демонтажу самовольных конструкций. Такое решение приняли на 10-й сессии Псковской гордумы. Об этом сообщает ПАИ.

Согласно принятому положению, самовольно установленные объекты движимого имущества включают в себя: сараи, металлические гаражи, контейнеры, ограждения торговых павильонов, торговые автоматы, платежные терминалы, летние кафе.

Выявление таких объектов будет производить Контрольное управление Пскова. А демонтажом, транспортировкой и хранением будет заниматься Служба благоустройства города.

После исследования объектов будет составляться акт о демонтаже и соответствующее постановление, которое опубликуют в газете «Псковские новости» и на официальном сайте «Город Псков». Таким же образом будут опубликованы документы после произведенгого демонтажа.

Храниться объекты будут в течение 6 месяцев. Собственник при желании сможет вернуть их себе, только посое того, как произведёт оплату в городскую казну за хранение имущества.