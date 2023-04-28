Звучание военного духового оркестра услышат псковичи на балу Победы

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Молодёжный бал Победы пройдет под аккомпонемент духового оркестра псковской воинской части № 64044 под руководством Владислава Гущина. Об этом сообщил в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Мероприятие пройдёт в Сквере имени 60-летия Октября в Пскове 4 мая. Для псковичей прозвучат известные музыкальные композиции 30-50-х годов. В частности такие знакомые песни, как: «Рио-рита», «Прощание славянки», «Баллада о солдате», «Утомлённое солнце», «Катюша», «Осенний сон» и «День Победы».

Под эту музыку участники мероприятия исполнят всем известные танцы: танго, сударушку, марш, кадриль, вальс, краковяк и польку.

Кроме того, для участников бала Победы будут организованы мастер-классы по изготовлению блиндажных свечей и маскировочных сетей. Детям организаторы предлагают заняться росписью деревянных значков, которые потом можно будет забрать с собой.